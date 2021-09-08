Катунь24: Исследуй – не хочу: учёные Алтайского края оценили нововведения, которые должны упростить «добычу» знаний

С 1 сентября вступили в силу изменения в закон «Об образовании», которые отменяют аккредитацию программ аспирантуры. А вместо федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) теперь разрабатываются федеральные государственные требования (ФГТ). Университеты стали более автономными в определении содержания образовательных программ и их научной составляющей.

«С 2012 года почти в полтора раза сократилось количество научных организаций, которые готовят аспирантов. Причем это произошло в том числе за счет организаций, где проводятся значимые научные исследования. Жесткие требования, установленные федеральными государственными образовательными стандартами, зачастую неприменимы к научным организациям. Двойная регламентация аспирантуры через лицензирование и аккредитацию сыграла плохую роль», – заявила член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелёва, которую цитирует lenta.ru

Сегодня лишь 9 % российских аспирантов защищают диссертацию в срок. По словам специалистов, отчасти виноваты ФГОС, которые накладывали на студентов дополнительную педагогическую и учебную нагрузку, не позволяя сосредоточиться на науке.

«При обучении по ФГОС ВО образовательная составляющая в 2-2,5 раза больше в сравнении с проектом ФГТ. Соответственно при обучении по ФГТ менее жёсткие требования, больше свободы и больше научной составляющей. Аспиранты будут заниматься тем, чем занимались и раньше – наукой и подготовкой кандидатской диссертации», – говорит начальник отдела сопровождения подготовки кадров высшей квалификации АлтГТУ Сергей Морозов.

Как отметила Елена Шмелёва, новая модель аспирантуры должна предполагать более высокую мобильность учёных – как внутри России, так и международную. Должна появиться возможность реализовывать программы подготовки сразу несколькими научными, образовательными организациями, чтобы повысить интерес молодежи к науке.

Кроме того, она предложила на федеральном уровне изменить порядок проведения конкурсов грантов на научные исследования. Сейчас деньги поступают под конец года и отчитаться за них нужно также до конца года.

«В таких условиях ученым в сжатые сроки приходится выполнять и исследовательскую работу, и огромную бумажную работу для отчетов. Так быть не должно. Они должны заниматься исследовательской работой, а не бюрократической, да еще и в спешке», – подчеркнула член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

В подобных условиях учёные Алтайского края оказываются регулярно.

«У грантодателей финансирование открывается летом, конкурс уходит на осень, нужно готовить отчётность и деньги потратить очень быстро. Часто всё сжимается в один месяц», – рассказывает директор инжинирингового центра «ХимБиоМаш» АлтГТУ Владислав Фёдоров.

Елена Шмелева предложила проводить конкурсы либо в первом полугодии, а если они сдвигаются на конец года, то запрашивать отчёт в следующем году. Это должно снизить бюрократическую нагрузку на учёных и дать им время заниматься непосредственно наукой.

Катунь24