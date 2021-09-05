Катунь24: Instagram запретит пользоваться приложением без указания даты рождения

Пользователям несколько раз придёт уведомление о такой необходимости и, если те не выполнят требование, то им ограничат доступ к приложению.

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По мнению разработчиков, это поможет обезопасить детей и подростков от нежелательного контента, а также поможет приложению предлагать более релевантную рекламу. Об этом сообщается в блоге Facebook, которому принадлежит соцсеть.

Изменения коснутся только тех пользователей, которые не указали свою дату рождения раньше. При открытии Instagram им будут приходить уведомления о необходимости добавить необходимую информацию о себе. Если после нескольких напоминаний пользователь не укажет дату, то он не сможет пользоваться Instagram.

Катунь24