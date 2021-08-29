Катунь24: Ирония судьбы: житель Алтайского края перепутал дома и решил забрать чужой сотовый телефон

По ходу преступления злоумышленник также пытался поужинать соседской колбасой, но не смог найти в темноте нож.

Фото: pixabay.com

Злумышленник проник в дом мужчины 1998 года рождения, проживающего в селе Анисимово. Ранее судимый 23-летний грабитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, шел продолжать праздник к друзьям, но просто перепутал дома. Когда перелез, как ему казалось через забор к своим приятелям, парень понял, что попал не туда, уточняет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

«Увидев, что дверь дома приоткрыта, он решил заглянуть внутрь. Из холодильника достал колбасу, хотел отрезать, но не смог, так как в темноте не нашел нож. Потом зашел в другую комнату, в которой спал хозяин и с кресла взял его сотовый телефон. Испугавшись ответственности, по дороге домой злоумышленник успел выкинуть мобильник в траву», – пояснили в ведомстве.

Причиненный незадачливым грабителем ущерб составил 5 тысяч рублей. Против подозеваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Катунь24