Катунь24: Иномарка попала под колёса грузовика в Барнауле

Серьёзное ДТП произошло сегодня на улице Трактовой на участке дороги от Барнаульского пивоваренного завода в сторону Павловского тракта.

Фото: кадр из видео «Инцидент Барнаул»

Об этом сообщают подписчики сообщества «Инцидент Барнаул».

В результате столкновения с белой иномаркой Renault Sondero 2011 грузовой автомобиль перекрыл участок проезжей части. На месте происшествия работает карета скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Катунь24