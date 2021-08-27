Катунь24: Иномарка попала под колёса грузовика в Барнауле
Серьёзное ДТП произошло сегодня на улице Трактовой на участке дороги от Барнаульского пивоваренного завода в сторону Павловского тракта.
Фото: кадр из видео «Инцидент Барнаул»
Об этом сообщают подписчики сообщества «Инцидент Барнаул».
В результате столкновения с белой иномаркой Renault Sondero 2011 грузовой автомобиль перекрыл участок проезжей части. На месте происшествия работает карета скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.