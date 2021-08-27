ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Иномарка попала под колёса грузовика в Барнауле

Горняк22
6 часов Ago

Серьёзное ДТП произошло сегодня на улице Трактовой на участке дороги от Барнаульского пивоваренного завода в сторону Павловского тракта. 

Фото: кадр из видео «Инцидент Барнаул»

Об этом сообщают подписчики сообщества «Инцидент Барнаул».

В результате столкновения с белой иномаркой Renault Sondero 2011 грузовой автомобиль перекрыл участок проезжей части. На месте происшествия работает карета скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Катунь24

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