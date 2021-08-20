Катунь24: Инклюзивный театр барнаульской Гуляевской гимназии занял первое место в первых международных Пифийских играх для детей с ОВЗ

Поставить на сцене «Дюймовочку» в инклюзивном театре Гуляевской гимназии решили полгода назад. За это время труппа увеличилась до 16 человек. 14 из них — дети с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Инклюзивный театр барнаульской Гуляевской гимназии занял первое место в первых международных Пифийских играх для детей с ОВЗ

Костяк коллектива — участники общественной организации «Солнечный круг» и ученики гимназии. Театр решил отправить свою постановку на первые международные Пифийские игры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Изначально они собирались поехать на конкурс в Хабаровск, но его перевели на удаленный формат. На репетиции ушло всего несколько месяцев. Но юные барнаульские артисты заняли первое место.

Маленькие артисты работали как профессионалы. Репетировали три раза в неделю. Готовились с режиссером Анной Бекчановой — актрисой краевого театра драмы. Даже декорации сделаны руками детей и их родителей. Каждый участник коллектива приложил максимум усилий, чтобы занять первое место.

Участники коллектива навсегда вписали свои имена в историю Пифийских игр. Но для них театр — чуть больше, чем просто хобби. Это близкий круг людей, которые всегда поддержат друг друга. И первое место на международном фестивале — лишь одна из их побед, причем не только на сцене.

Катунь24