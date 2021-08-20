Катунь24: Яблочный Спас: традиции и приметы на 19 августа
19 августа православная церковь празднует Преображение Господне – описанное в Евангелиях явление славы и Божественного величия Иисуса Христа перед тремя апостолами во время молитвы на горе Фавор. Эта гора расположена в Израиле, имеет высоту 588 метров, находится в 9 км от города Назарет. Сейчас на её вершине действуют два монастыря, католический и православный.
Фото: pixabay.com
Преображение Господне – двунадесятый праздник, тесно связанный с событиями земной жизни Иисуса Христа. Во время молитвы на горе Петр, Иаков и Иоанн увидели, как Учитель преобразился: Его лицо просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет.
Традиция празднования появилась в IV веке, когда императрица Елена возвела первый храм в честь Преображения.
Традиции и обычаи
Преображение празднуется ежегодно 19 августа по новому стилю или 6 августа по старому. На Руси праздник получил название Яблочный Спас. К этому времени поспевают яблоки, которые принято освящать в церкви.
С середины августа лето идёт на убыль. С каждым днем погода становится все прохладнее, журавли отправляются в теплые края. Постепенно в свои права входит осень. В народе говорили: «Пришел Второй Спас – держи рукавички про запас».
Крестьяне были заняты сбором урожая. Собранные яблоки и виноград несли в храм на благословение. Над ними священнослужитель читал специальную молитву. С этого дня верующим разрешалось есть яблоки и другие плоды нового урожая.
На Второй Спас хозяйки варили яблочное варенье, компоты, пекли пироги, которыми угощали родственников и знакомых. Было принято потчевать нищих. Поскольку праздник выпадает в Успенский пост, мясные блюда не употребляли. Вечером пели песни, провожая солнце в поле и прощаясь с летом. Девушки вокруг яблонь водили хороводы и расчесывали волосы яблоневым гребешком.
В день Яблочного Спаса на Руси устраивались ярмарки, на которых продавали яблоки нового урожая. Садоводы угощали яблоками больных и нищих.
Приметы
- Люди, мечтающие попасть в рай, должны на Яблочный Спас съесть освященное яблоко. До этого дня яблоки нового урожая есть нельзя.
- Откусив кусочек освященного яблока, можно загадать желание, которое обязательно сбудется.
- Прежде чем есть яблоки самому, следует ими кого-то угостить.
- Какой Яблочный Спас, таким и январь будет. Также по погоде этого дня судили о том, какой будет погода на Покров. Если тепло и ясно, то зима будет холодная и снежная. Если дождик пошел, то осенние месяцы будут дождливыми.
- Садоводам на Второй Спас следует всех угощать яблоками. Тогда следующий год будет урожайным.
- Употребление яблок с медом подарит крепкое здоровье на целый год.
- Если муха сядет на вас два раза в этот день, то будете жить в богатстве.
- Родителям, чей ребенок умер, нужно отнести яблоки на его могилу.
- На Яблочный Спас нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей. Работа по дому тоже находится под запретом.
По материалам сайта vsyamagik.ru