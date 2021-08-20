Катунь24: Испарился: мошенник развёл на деньги бийчанина, который решил купить вейп

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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39-летний бийчанин решил купить электронную сигарету и начал искать нужное устройство в интернете. В одном из мессенджеров он нашёл рекламу подходящего товара и списался с продавцом. Через некоторое время его включили в интернет-сообщество, где участники обсуждали детали сделки.

В итоге бийчанин перевёл неизвестному около 15 тысяч рублей. После оплаты администратор удалил молодого человека из группы, а заодно и всю переписку с ним. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24