Катунь24: Исследование: жители Алтайского края выпивают больше 10 литров алкоголя в год на человека

И это не самый худший результат по стране.

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Проект «Если быть точным» изучил данные по уровню алкоголизма и наркомании в России. За основы были взяты данные за 2019 год. Выяснилось, что в Алтайском крае жители старше 15 лет потребляют в среднем 10,4 литра алкоголя на душу в год.

Также, по данным исследования, количество смертей от случайных отравлений среди граждан в возрасте от 15 до 79 лет оценивается в 28,8 на 100 тысяч человек. Доля преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, — 42 %.

Общая заболеваемость, связанная с наркотиками, на 100 тысяч населения (15-39 лет) — 1137 человек. Доля преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, значительно меньше по сравнению с «алкогольной» — всего лишь 0,2 %.

Таким образом, наш регион отнесли в категорию C (средняя выраженность проблемы).

Катунь24