Катунь24: Ярмарка с широким ассортиментом постельного белья, одеял и подушек работает в Барнауле

Прямиком из Иванова в Барнаул привезли более 15 видов продукции домашнего текстиля. Он славится своим качеством, доступной ценой и натуральным материалом. Подробности в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Ярмарка с широким ассортиментом постельного белья, одеял и подушек работает в Барнауле

В ассортименте полутораспальные, семейные, двуспальные и еврокомплекты постельного белья более 20 расцветок. Из бязи, поплина, сатина, перкаля и 100 % хлопка.

Также в продаже подушки с натуральным пухом, пером и искусственным наполнителем. Одеяла из верблюжьей шерсти, бамбукового волокна и коттона. Махровые, вафельные полотенца разных размеров. В наличии пледы и покрывала. Еще трикотаж – женские сорочки и пижамы. Ярмарка будет работать ежедневно до 22 августа включительно с 10 утра до 7 часов вечера, без обеда. Адрес: проспект Социалистический, 93, здание комплекса «Титов Арена».

Катунь24