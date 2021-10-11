Катунь24: Харитонов день: традиции и приметы на 11 октября

В этот день Православная церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника, который в начале IV века перетерпел мучения за веру Христовую в Иконии, но Божиим промыслом остался жив. После того, как гонения на христиан утихли, святого освободили из заключения. Он посвятил остаток своей жизни служению Богу. В Палестине он основал три лавры – Иерихонскую, Сукийскую и Фаранскую. Недалеко от Сукийской лавры на горе в пещере преподобный Харитон провел последние годы жизни. Умер он в глубокой старости около 350 года.

Фото: vsyamagik.ru

Ещё в этот день празднуется Собор преподобных отцов Киево-Печерских почивающих в Ближних пещерах. Самым знаменитым на Руси был Киево-Печерский мужской монастырь, основанный в 1051 году в Киеве. С 1598 года он получил статус лавры, потому что являлся крупнейшим монастырем.

Преподобный Антоний был первым иноком, поселившимся в Киевских пещерах (Ближних). Позже к нему присоединились преподобные Феодосий и Никон. Установление общей памяти отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних пещерах, относится к 1670 году. В 1760 году Ближние пещеры восстановили после повреждений, которые вызвало землетрясение. Над ними построили каменную церковь в честь Воздвижения Креста Господня. С 1836 года празднование соборной памяти преподобных отцов перенесли на 11 октября.

Традиции и обычаи

В народе говорили: «Харитон – в избе урон». В этот день жених и невеста втайне от всех несли ведунье пирог и мёд, чтобы она ненароком свадьбу им не испортила.

Харитонов день считается опасным. 11 октября могут сглазить или навести порчу. Чтобы этого избежать, лучше сидеть дома и заниматься домашними делами. Ссор из избы выметать нельзя, потому что по выброшенному мусору могут беду в дом напустить.

У англичан существует поверье, что нельзя собирать ягоды ежевики после 11 октября. В противном случае можно накликать на себя беду. По легенде, именно в этот день дьявол был изгнан с небес и упал на землю. Приземлился он прямо в куст ежевики. Он проклял это колючее растение, а своим горячим дыханием опалил ягоды, потом раздавил и оплевал их. Поэтому человек, отведывавший плоды ежевики после 11 октября, будет осквернен. На Руси же в Харитонов день избегали есть любые ягоды, чтобы беду на себя не накликать.

Ещё в этот день чествовали Илью Муромца – одного из главных героев древнерусского былинного эпоса. Этот богатырь являлся воплощением народного идеала героя-воина. Прообразом былинного персонажа является Илия Печерский – силач по прозвищу «Чоботок», который был родом из Мурома и принял монашество в Киево-Печерской лавре.

К этому времени работы в поле подошли к концу. По вечерам девушки и молодые женщины собирались с шитьем, вязаньем или пряжей. Однако работой они занимались недолго, потому что увлекались рассказами, а потом незаметно переходили к пению, играм и пляскам. В посиделках принимали участие не только девушки, но и парни, которые пользовались удачным случаем посидеть рядом со своей милой, поговорить с ней, перешептываясь о своей любви. Влюбленные жали друг другу руки и обещали видеться чаще. Такие встречи чаще всего заканчивались свадьбами, которые на Руси по осени играли. Посиделки всегда завершались до полуночи. Мужчины провожали домой любимых и с нетерпением ждали следующего свидания.

Приметы и поверья

Если лист с березы и дуба нечисто опадает, то зима будет суровой. Если листья на землю падают изнанкой вверх, то в следующем году будет хороший урожай. Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней. Луна в кругах – к засушливому лету. Если деревья второй раз начали цвести, то осень будет долгой и теплой. Если птицы низко к земле летят, зима будет ранней и холодной. Вокруг луны радужный круг – к ветру и ненастью. Куры нахохлились и перья подняли – к похолоданию. Если вечером заря красная, то завтра будет ветрено. Ива инеем покрылась – к долгой зиме.

Человек, родившийся 11 октября, умеет мастерить различные поделки для детей. В качестве талисмана ему подходит горный хрусталь.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24