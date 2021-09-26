Катунь24: Хозяйкам на заметку: какие продукты можно смело замораживать

Специалисты предложили расширить классический список продуктов, которые хранятся в морозилке. Оказывается, кроме мяса, пельменей, полуфабрикатов и масла замораживать можно и другие – «неожиданные» продукты.

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Какие продукты можно хранить в морозилке?

Молоко

Молоко можно замораживать в контейнере или бутылках, в картонной коробке это нежелательно делать. Также емкость не должна быть заполнена полностью, поскольку при заморозке молоко, как и любая другая жидкость, будет расширяться. Замороженное молоко можно использовать, например, для приготовления смеси для блинов. Употреблять его для питья не рекомендуется, поскольку вкус напитка может измениться. Хранить молоко в замороженном виде можно не более 3-х месяцев.

Мука

Если вы редко используете муку, например, она нужна раз в несколько месяцев, то её можно заморозить. В открытой упаковке, которая хранится при комнатной температуре, могут завестись вредители хлебных запасов. Заморозка может предотвратить их появление. Прежде чем отправить муку в морозилку, ее нужно герметично упаковать.

Хлеб

Хлебобулочные изделия замораживают, чтобы предотвратить их плесневение. Для этого лучше сразу нарезать булку ломтиками и поместить в морозильную камеру. Витамины, которые содержатся в хлебе, например, группы B и РР, при заморозке сохраняют свои полезные свойства, однако важно учитывать, что при хранении более месяца их количество снижается.

Разморозить хлеб можно в микроволновке, тостере или на гриле, либо же оставить на несколько часов при комнатной температуре. После размораживания есть его необходимо сразу же, поскольку процесс очерствения после разморозки происходит быстрее.

Твердый сыр

Мягкие сыры, такие как рикотта, моцарелла, бри и другие, не подходят для заморозки, однако твердый сыр замораживать можно. Для этого сыр можно натереть, поскольку морозильная камера в любом случае сделает его рассыпчатым, и впоследствии использовать как посыпку.

Размораживают сыр в два этапа: сначала несколько часов в холодильнике, а после необходимо дать оттаять при комнатной температуре. Хранить замороженный сыр в морозилке можно не более 6 месяцев.

Пряные травы

Целиком травы замораживать не рекомендуется, поскольку после размораживания зелень изменит свою текстуру. Лучше хорошо измельчите траву практически до состояния пюре и сложите их в пакеты. Замороженную зелень можно хранить до 6 месяцев

Какие продукты лучше не хранить в морозилке?

Не стоит замораживать кофейные зерна, поскольку они впитают весь запах, привкус которого в будущем может испортить вкус кофе. Также нет смысла замораживать крупы, например, гречку, пшено, рис и макаронные изделие — это не продлит срок годности. Для их хранения достаточно темного прохладного места.

Катунь24