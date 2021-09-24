Катунь24: Хоккейный корт за 30 миллионов рублей построят в алтайском селе

Быстровозводимый крытый хоккейный корт построят в Залесово в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

Фото: pixabay.com

Перспективу его строительства обсудили министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев и глава Залесовского района Александр Пластеев.

Новый объект появится уже в 2022 году, расположится он рядом с Центром спорта и творчества, площадкой ГТО и стадионом. Зимой объект станет базой для хоккеистов, а летом под крышей корта смогут тренироваться волейболисты и футболисты, отмечает официальный сайт Алтайского края.

За три года в Залесовском районе провели масштабную работу по строительству и реконструкции спортивных объектов: были обустроены универсальные спортивные площадки в селах Залесово и Большой Калтай, отремонтированы районный Центр спорта и творчества, а также спортивные залы в Борисовской и Черемушкинской школах.

Катунь24