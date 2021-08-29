Катунь24: Хлебный Спас: традиции и приметы на 29 августа

29 августа Православная церковь отмечает перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.

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Икона Спас Нерукотворный – рукотворная копия чудесно обретенного оригинала. По преданию в 544 году были найдены два нерукотворных изображения Иисуса в нише стены города Эдессы. В нише горела свеча, и находился плат с изображением Христа, которое отпечаталось на закрывающей нишу керамической плитке. Таким образом появилось сразу две версии изображения Керамион (на плитке) и Мандилион (на плате). В 944 году в Константинополь переместили Мандилион, а через два десятилетия и Керамион.

Существует несколько версий о происхождении Мандилиона. По наиболее популярной, эдесский царь Авгарь, больной проказой, написал письмо Иисусу с просьбой исцелить его. Спаситель ответил письмом, но оно не исцелило царя. Тогда Авгарь отправил к Иисусу слугу-художника, чтобы он нарисовал Его образ и привез изображение с собой. Слуга застал Христа в Иерусалиме и попытался его зарисовать, но у него ничего не получалось. Иисус, видя неуспешность его попыток, попросил принести воды. Он умылся и вытер лицо платком, на котором запечатлелся Его лик.

Слуга забрал с собой плат и отправился в Эдессу. Проходя мимо Иераполя, он на ночь спрятал плат в груде черепицы. Чудесным образом ночью изображение отпечаталось на одной из черепиц. Эту черепицу слуга оставил в Иераполе. Таким образом возник второй Керамион – иерапольский. Он тоже со временем был привезен в Константинополь, но имел меньшее значение, чем эдесский.

Слуга вернулся в Эдессу, и Авгарь исцелился, дотронувшись до чудесного полотенца. Царь для всеобщего поклонения поместил плат в надвратную нишу. Во времена гонений реликвию ради сохранности замуровали в нише, и о ней на несколько столетий забыли.

Традиции и обычаи

Накануне Третьего Спаса старики ходили на воду следить за её течением. Если вода в водоёмах спокойная, то осень теплой будет, а зимой пройдет без метелей.

К этому дню чистили целебные источники к осени, пили подземную воду, кругами обходили колодцы, как бы закрывая теплое время, освещали новые колодцы. По этой причине Третий Спас ещё называли Спасом на воде. Согласно поверью, ласточки в этот день вереницей летят и бросаются в колодцы.

С Третьего Спас начинали заготавливать лесные орехи. В большинстве сел и деревень в этот день не проходили большие праздники, потому что крестьяне до наступления дождей были заняты завершением летних полевых работ. В городах же с 29 августа начинались великоденские гулянья.

К этой поре завершалась жатва. Начинали сеять озимые. Отсюда праздник получил ещё одно название – Хлебный Спас. За три дня до Успения (28 августа) начинали посев озимого хлеба, и продолжали ещё три дня после. Своих мужей на поле хозяйки провожали с хлебом и солью. На телегу клали три снопа, на них укладывали рожь в мешках, предназначенную для посева, а затем сеяли озимые.

Засевальщика на поле встречали ребята с пирогом с гречневой кашей, грибами или рыбой. После засевания пирог съедали всей семьей. В старину иногда отсевали к Яблочному Спасу (19 августа), а к Успению Богородицы весь хлеб на гумне стоял. В народе говорили: «Третий Спас хлеба припас».

В этот день из зерна нового урожая выпекали хлеб. Также было принято торговать полотнами и холстами. Поэтому праздник прозвали ещё «Спас на полотне», «Спас на холстах», «Холщовый Спас».

На Третий Спас в теплые края отлетают птицы, особенно журавли и ласточки. Считалось, что если журавль к Третьему Спасу отлетит, то на Покров (14 октября) будет мороз.

Приметы

Хороший урожай орехов – в следующем году будет много хлеба. Кто на Ореховый Спас найдет орех двойчатку или тройчатку, тот скоро разбогатеет. Этот день благоприятный для поездок – все задуманное осуществится. Если на Третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна – ранней. Если реки, болота и озера ветром не волнуемы и на воде лодки стоят спокойно, осень будет тихая, а зима без метелей и заносов пройдёт. Если рядом с луной образовался круг, то на следующий день пойдёт дождь. Бледные звёзды – к ясной и сухой погоде. Если звёзды появились над слоем облаков, жди сильного ветра. Выбрасывать или наступать на хлебные крошки в этот день считается большим грехом. День благоприятен для совершения путешествий.

Людям, родившимся 29 августа, дано знать тайны деревьев. В качестве талисмана им подходит алмаз.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24