Катунь24: Хоккеисты «Динамо-Алтай» проведут 48 матчей в предстоящем сезоне

В группе ВХЛ-Б соперниками барнаульцев станут четыре команды. Об этом представители клуба рассказали на предсезонной пресс-конференции, где побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Хоккеисты «Динамо-Алтай» проведут 48 матчей в предстоящем сезоне

В новом сезоне барнаульские хоккеисты чётко обозначили цель — переход в подэлитный дивизион. Для этого команде нужно выигрывать Кубок Федерации. Бюджет в региональном минспорта уже заложен на положительный результат. Но отмечают, реализуют его, когда увидят золотые медали — таков спортивный принцип.

На пути к плей-офф «Динамо-Алтай» проведёт 48 матчей. Половину из них — на домашней арене. В группе остались всего 5 команд. «Юниор» из Кургана прекратил своё существование. А барнаульцы продолжают укреплять команду сильными кадрами. Основной костяк уже закрепился, но кто-то из спортсменов всё ещё на просмотре. Ряды сине-белых уже пополнили защитник Евгений Курбатов. Он сыграл в 5 командах Континентальной хоккейной лиги.

Обновления коснулись и тренерского мостика. Первую в регионе должность селекционера занял воспитанник Алтайского хоккея Иван Вишневский, поигравший и в национальной сборной, и за океаном — в НХЛ.

На пресс-конференции руководство представило фирменные товары. В планах — открыть собственный фаншоп. Стоимость билетов на матчи будет розниться от 150 до 350 рублей. Цена будет зависеть от выбранного места. Кроме того, обещают интересную развлекательную программу в игровые дни. Среди них и знакомство с живым талисманом команды.

28 и 29 августа «еноты» проведут контрольные встречи с «Кузнецкими медведями» в стенах обновлённой «Титов-Арены». Сезон барнаульцы должны начнать в сентябре в гостевом матче с «Красноярскими рысями». Предварительно первую домашнюю серию «Динамо-Алтай» примет в начале октября.

Катунь24