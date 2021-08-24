Катунь24: Хороший день для романтических прогулок и день, когда смело можно браться даже за самые безнадежные дела. Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа

Астрологический прогноз на неделю с 23 по 29 августа.

Понедельник, 23 августа

Сегодня гороскоп будет буквально переполнен эмоциями. Даже если вы спланировали этот день заранее «от» и «до», вам вряд ли удастся выполнить свой план до конца. Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды. И не сдерживайте свою тягу к общению, именно общительность и дружелюбие сегодня могут предоставить вам шанс добиться того, к чему вы давно стремились.

Вторник, 24 августа

Сегодня гороскоп хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Звезды будут щедро наполнять вас энергией для того, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы. Вместе с тем у вас может появиться тяга все упрощать и даже рубить с плеча, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Даже несмотря на всю возможную обоснованность этих решений, лучше отложить их реализацию на потом, дав себе время все как следует взвесить.

Среда, 25 августа

Сегодня в гороскопе главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча. Лучше отложите окончательное решение на потом. Кроме того, сегодня вы можете быть подвержены медлительности, граничащей с апатией и ленью. Впрочем, на фоне пассивности в глубинах вашего организма скапливается мощный заряд энергии, который может вырваться на поверхность в любую минуту. Так что если сегодня вы попадете в критическую или авральную ситуацию, будьте уверены: от лени не остается и следа, и вы удивите всех своей неожиданно проснувшейся активностью.

Четверг, 26 августа

Сегодня гороскоп особенно хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство. Кроме того, ваша интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, что хорошо использовать для приобретения новых знаний и навыков. А вот для бизнеса и работы день не слишком удачен из-за слишком сильных эмоций, так что все ответственные решения лучше отложить на потом. Если же вам все же предстоит важная встреча, рекомендуется провести ее в неформальной обстановке, «без галстуков».

Пятница, 27 августа

Сегодня звезды гороскопа задают сразу два противоположных тренда: с одной стороны день предполагает большие возможности, с другой же – лень. Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела. В сфере любви день склоняет не столько к любовным поискам и переживаниям, сколько к уютному времяпровождению с любимым человеком. Сегодня именно тот день, когда слова не нужны: молчание может сказать гораздо больше.

Суббота, 28 августа

Сегодня звезды гороскопа на стороне тех, кто не пренебрегает порядком, так что если у вас получилось прийти на работу без опоздания, вы уже на полпути к успеху! Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. И наоборот: если вы хотите, чтобы все пошло из рук вон плохо, просто отложите свои дела чуть-чуть на потом. В остальном же, это день логики и стремления все упорядочить. Звезды склоняют к самоорганизации, а также к организации любых мероприятий, планированию и наведению порядка в делах. В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.

Воскресенье, 29 августа

Сегодня гороскоп не будет склонять к поиску легких путей, наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Во всех сферах жизни – и в работе, и в быту, и даже в любви – окружающие будут склонны идти к своей цели не напролом, а используя всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы. Вот почему звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих. Если такого «второго дна» нет – хорошо, однако, скорее всего, сегодня это означает лишь то, что вы его просто пока не заметили.

Катунь24