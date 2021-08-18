Катунь24: Хранилище с полезными ископаемыми, аптекарский сад и городской парк. Рассказываем, какой путь прошел барнаульский парк культуры и отдыха «Центральный» за 135 лет

17 августа 2021 года парк отмечает 135-летний день рождения. Каким он был до основания? Чем радует посетителей сегодня? Рассказывают наши корреспонденты.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Хранилище с полезными ископаемыми, аптекарский сад и городской парк. Рассказываем, какой путь прошел барнаульский парк культуры и отдыха «Центральный» за 135 лет

Парк Центрального района вот уже 135 лет притягивает жителей Барнаула и гостей города. Он расположен в исторической части города, рядом с Нагорным парком, краеведческим музеем, Горной аптекой и пешеходной улицей Мало-Тобольской.

История становления города напрямую связана с возникновением парка. Мало кто знает, что на его территории в 18 веке располагалось хранилище с полезными ископаемыми для работы печей Демидовского медеплавильного завода, основанного в 1739 году. Позже его переименовали в Барнаульский сереброплавильный завод. На его территории располагался так называемый поселок мастеровых, где в землянках и деревянных домах жили рабочие, занимающиеся строительством корпусов завода.

«Здесь в парке была самая первая улица города Барнаула. На картах и на планах барнаульского завода этой улицы нет. Это улица Ряпосовского, плотнячий десятник самого Акинфия Демидова, который здесь строил печи, вернее корпуса для печей, из дерева они делались», – рассказал краевед и экскурсовод Константин Борнеман.

Улица тянулась от проходной завода до фонтана в центре современного парка. Когда все корпуса предприятия были полностью отстроены, её разобрали. Упоминания о ней сохранились только в архивах. Позже в районе поселка появился госпиталь, в него требовались медикаменты. Так, в 1793 году открыли Горную аптеку.

«Нужно было место, маленькое место, где можно было бы высаживать растения. Из которых делались: мази, крема, таблеточки, микстурки, крема. Здесь в парке это место выделили. Появился аптекарский сад», – уточнил Константин Борнеман.

С расширением сереброплавильного завода стал разрастаться и сам город. Приезжали ученые, исследователи. Привозили саженцы и высаживали на территории аптекарского сада, так он превратился в ботанический, где выращивали более 400 видов лекарственных растений. В 1894 году сад передали обществу попечения о начальном образовании во главе Василия Штильке. Сад стал называться школьным.

В 1885 году по инициативе Штильке – начальника попечительского общества об образовании. Этот ботанический сад был отдан обществу. Тогда ботанический сад стали облагораживать и создавать территорию отдыха. В парке появились скамейки, тир, качели, бильярдная, зона для танцев и чтения книг. Артисты филармонии давали концерты. Здесь барнаульцев перед Первой мировой войной познакомили с кинематографом.

Аттракционы появились только к середине прошлого века. Работали также кинотеатр, танцплощадка и каток. Парк и сегодня продолжает меняться. В 2017 году были полностью заменены ограждения, в 19 году провели масштабную реконструкцию летней сцены. А к 135-летию здесь начали воссоздавать аптекарский сад из алтайских растений. Волонтеры медики высадили более 40 саженцев: барбариса, калины, облепихи, мяты, чебреца. Также в этом году были установлены 10 флагов с историческими фактами об истории парка.

Исторически сложилось так, что официальной датой основания парка считается 14 мая 1896 год. Но традиционно день рождения отмечают 17 августа. Обширная праздничная программа к юбилею запланирована на сентябрь текущего года.

Катунь24