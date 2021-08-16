Катунь24: Хозяйства Новичихинского района направили на покупку новой сельхозтехники почти 210 миллионов рублей

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года инвестиции выросли более чем в два раза.

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В этом году новичихинские сельхозтоваропроизводители усиленно укрепляют комбайновый парк, отметили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края.

За первые шесть месяцев они приобрели девять современных высокопроизводительных зерноуборочников. Также аграрии пополнили парк тракторами и посевной техникой.

Катунь24