ГОРНЯК22 16.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Хозяйства Новичихинского района направили на покупку новой сельхозтехники почти 210 миллионов рублей

Горняк22
9 часов Ago

 В сравнении с аналогичным периодом прошлого года инвестиции выросли более чем в два раза.

Фото: pixabay.com

В этом году новичихинские сельхозтоваропроизводители усиленно укрепляют комбайновый парк, отметили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края.

За первые шесть месяцев они приобрели девять современных высокопроизводительных зерноуборочников. Также аграрии пополнили парк тракторами и посевной техникой.

Катунь24

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