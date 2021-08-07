Катунь24: Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» проводит предсезонную подготовку

Барнаульцы проведут контрольный матч уже 21 августа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» проводит предсезонную подготовку

С земли на лёд. На таком этапе предсезонной подготовки находятся хоккеисты «Динамо-Алтай». После 12-дневных сборов в Бочкарях спортсмены приступили к игровой практике на «Карандин Арене». Команда проводит по две тренировки в день как на льду, так и за его пределами.

Состав команды изменился практически на 50 %. Новобранцы уже успели ощутить атмосферу в коллективе и почувствовать совместный стиль игры. Пополнился и тренерский штаб. Этот сезон динамовцы проведут под руководством Владислава Хромых. В качестве наставника он дважды брал золото Универсиады.

«Динамо-Алтай» может пополниться и в течение сезона. Заявлять игроков разрешено до 25 января. А после ухода Степана Жданова открыт вопрос нового капитана команды.

Барнаульские хоккеисты проведут контрольные матчи 21 и 22 августа на «Титов Арене». Их соперниками станут «Красноярские Рыси». Именно красноярцы выбили «Динамо-Алтай» из плей-офф в прошлом сезоне. В этот раз у сине-белых одна задача – победа в ВХЛ-Б и выход в дивизион выше.

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