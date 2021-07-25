Катунь24: Художник решил создать набор LEGO, посвященный ЖЭК-арту

В макет попали самые популярные персонажи народного промысла: вырезанные из покрышек чебурашка и лебедь, грибы из алюминиевых тазиков, пчёлки из пластиковых бутылок.

Фото: Инстаграм-аккаунт oleg.legov

Петербургский художник Артем Бизяев создал концепцию набора конструктора, посвящённого произведениям искусства российского ЖЭК-арта. Своё творение художник выложил в инстаграме.

Автор изобразил и объявления на подъезде, и сидящих на скамейке женщин преклонного возраста, и спутниковую тарелку.

«Если ты видишь 1000 и 1 поделку из шин и килограммы старых плюшевых игрушек, знай, что ты попал в русский двор», — отметил автор.

Автор выпустил «набор» специально для онлайн-музея ЖЭК-арта, который открыло креативное бюро «Золотые тигры России».

Ранее Артем Бизяев выпустил подобный концепт LEGO по мотивам «Деревни дураков» и славянский сказок.

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Катунь24