Катунь24: Художники, создающие масштабные граффити, завершили работу в Заринске

Ранее они расписали фасад дома по улице Юрина в Барнауле.

Фото: "На пульсе"

Новое граффити команда художников O2 Team завершили в Заринске. До окончания работы они не раскрывали идею рисунка: они изобразили на фасаде многоэтажного дома Заринска изображена девушку, Зарю. Она олицетворяет восход, солнечный свет, тепло и яркие краски, словно озаряет ночную синь теплом, сообщает аккаунт «На пульсе» в Instagram. В Заринске фасад расписали два участника команды О2 Team: Анастасия Петренко и Иван Мясоедов.

Рисунки художники создают в рамках граффити-фестиваля. Всего он проходит в 4 городах алтайского края: Барнауле, Заринске, Бийске, Рубцовске.

Катунь24