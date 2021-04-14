Катунь24: Храп у детей признали опасным симптомом

Американские ученые пришли к выводу, что регулярный храп у детей связан со значительными структурными изменениями мозга. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда проанализировали более десяти тысяч изображений МРТ, которые они получили от детей в возрасте от 9 до 10 лет.

Храп вызывает нарушение сна в течение ночи из-за прерывания дыхания и снижения поступления кислорода в мозг. Исследователям удалось обнаружить, что у детей, которые регулярно храпят — три или более раз в неделю – серое вещество в нескольких областях лобных долей мозга более тонкое. Именно эти области мозга отвечают за когнитивные навыки и контроль над импульсами.

Исследователи установили, что более тонкая кора в этих областях коррелирует с нарушением дыхания во сне, тяжелая форма которого называется апноэ.

«Это крупнейшее исследование такого рода, в котором подробно рассматривается связь между храпом и аномалиями мозга, — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы слова ведущего автора исследования Амаля Исайя (Amal Isaiah), доктора медицины, доцента кафедры оториноларингологии, хирургии головы и шеи и педиатрии UMSOM. — Эти изменения мозга похожи на те, которые наблюдают у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. У таких детей также часто фиксируют потерю когнитивного контроля, связанную с деструктивным поведением».

Храп по ночам отмечается примерно у 10 % американских детей. До этого исследования храп считали признаком обструктивного нарушения дыхания, а синдром дефицита внимания и гиперактивности в детском возрасте лечили отдельно стимулирующими препаратами. Благодаря проделанной работе ученых стало понятно, что эти симптомы связаны.

«Если у вас есть ребенок, который храпит более двух раз в неделю, его необходимо обследовать, — отмечает доктор Исайя. — Теперь у нас есть убедительные структурные данные, полученные с помощью изображений мозга, которые подтверждают важность диагностики и лечения нарушений дыхания у детей во время сна».

Детей с симптомами храпа, пауз в дыхании во сне и дыхания через рот можно вылечить с помощью тонзиллэктомии и аденоидэктомии. И чем раньше родители обратятся к специалистам, тем лучше.

«Мы знаем, что мозг обладает способностью восстанавливать себя, особенно у детей, поэтому своевременное распознавание и лечение обструктивного нарушения дыхания во сне может ослабить эти изменения мозга», — приводит РИА Новости слова автор статьи, доктор Линда Чан (Linda Chang), профессор диагностической радиологии и ядерной медицины UMSOM.

«Мы впервые показали, что по визуализациям мозга можно определить ущерб, который это распространенное заболевание оказывает на неврологическое развитие ребенка, — продолжает заслуженный профессор и декан UMSOM, доктор медицины Альберт Рис (Albert Reece), также принимавший участие в исследовании. — Это важное открытие, которое подчеркивает необходимость правильной диагностики нарушений дыхания во сне и храпа у детей».

По словам авторов, необходимы дополнительные исследования, чтобы выявить механизмы взаимосвязей между храпом и поведенческими расстройствами у детей и разработать соответствующие подходы для их лечения.

Катунь24