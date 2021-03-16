Катунь24: Ход подготовки к паводку обсудили в Барнауле

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Ход подготовки к паводку обсудили в Барнауле15 марта 2021, 16:50

Вопрос подготовки к пропуску талых и паводковых вод в весенне-летний период 2021 года рассмотрели на еженедельном совещании городских служб у главы Барнаула Вячеслава Франка.

Фото: официальный сайт Барнаула

По словам главы администрации Индустриального района Сергея Татьянина, в зоне подтопления находится 78 частных, 9 многоквартирных домов, СНТ «Пригородное». В период активного снеготаяния особое внимание будет уделено объектам в новом микрорайоне «Адмирал» в границах улиц Попова и Сергея Ускова, а также в районе стройплощадки ООО СК «Алгоритм» за ул. Просторной в сторону аэропорта.

В связи с началом строительства жилого комплекса по ул. Просторной и дорожного полотна по проезду Северному Власихинскому изменено движение естественного стока поверхностных вод на этих участках. В период таяния снега на этих участках будет осуществляться ежедневный контроль.

В пиковый период прохождения воды с полей в дежурном режиме планируется использование откачивающей техники.

На территории Октябрьского района в период прохождения паводка риску подтопления подвержены улицы Понтонный Мост, Красноярская, Остров Кораблик, Заозерная в микрорайоне Ильича. О противопаводковых мероприятиях рассказал первый заместитель главы администрации района Сергей Мещеряков.

Защитную земляную насыпь на ул. Остров Кораблик, которая передана в федеральную собственность, для поддержания ее в рабочем состоянии будет обслуживать специализированная организация по договору с Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. На случай необходимости экстренного ремонта насыпи администрацией района подготовлен аварийный запас глины в 1,5 тысячи тонн.

На улицах Заозёрной, Красноярской, Остров Кораблик в марте-апреле расчистят водоотводные каналы. В апреле-июне на ул. Красноярской заменят водопропускную трубу. Контракт на проведение работ по откачке талой и паводковой воды заключен с ООО «СпецРемМонтаж». Также запланирована замена водопропускной трубы в районе дома № 37.

Противопаводковые мероприятия в Центральном районе начаты в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Как рассказал первый заместитель главы районной администрации Анатолий Панченко, в селе Лебяжье ведутся работы по замене водопропускной трубы по ул. Садовой, в п. Бельмесево очищают водопропускные сооружения. В центральной части района – на ул. Правый берег пруда ведутся прочистка и восстановление водоотводной канавы.

Для снижения негативных последствий прохождения талых вод организован вывоз снега с низменных мест — пер. Присягина и Змеиногорского тракта, 104, а также с территорий многоквартирных домов.

С начала апреля подрядная организация планирует проведение работ по отсыпке низменных участков от улицы Пароходной, 11 до переулка Перевозный, 1 в Затоне.

Во всех трех районах определены пункты временного размещения на случай необходимости эвакуации жителей. Заключены соглашения на оказание услуг по питанию, обеспечению питьевой водой, дезинфекции, утилизации биологических отходов, перевозку грузов и населения речным транспортом и другим вопросам первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

В микрорайонах Затон и Ильича проводят подворовый обход жителей с целью информирования о действиях при угрозе наводнения, установления фактического проживания населения, заполнения учетных карточек домовладений, получения расписок на согласие или отказ от эвакуации и вручения памяток по действиям при угрозе наводнения.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил взять на особый контроль вопрос содержания земляной насыпи на ул. Остров Кораблик. После схода снежного покрова ее надо обследовать, при необходимости совместно с МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай принять меры по укреплению.

«На сегодняшний день ситуация стабильная, все противопаводковые мероприятия проходят в штатном режиме. Еженедельно мы проводим заседания комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2021 года. В ближайшее время запланированы выездные совещания на территории поселка Ильича и микрорайона Затон», — отметил Вячеслав Франк, подводя итоги обсуждения вопроса.

Катунь24