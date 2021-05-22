Катунь24: Главе Баевского района Алтайского края предъявили обвинение в мошенничестве

Следственный комитет предъявил обвинение главе Баевского района и ещё одному местному жителю. Они обвиняются в мошенничестве.

Фото: «Каменские известия»

Как рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю, на территории Баевского района находится здание овощехранилища, право собственности на которое фактически принадлежало Баевскому РАЙПО, однако правоустанавливающих документов на него не имелось.

Данные обстоятельства были достоверно известны главе района и его знакомому. В период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемые решили обманным путём приобрести право собственности на данный объект. Глава района поручил подчинённым сотрудникам провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка, а также изготовить ряд документов, на основании которых в дальнейшем право собственности на уже существующее здание перешло к обвиняемому мужчине. В результате мошеннических действий Баевскому РАЙПО был нанесен ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Катунь24