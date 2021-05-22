Катунь24: ГУ МЧС по Алтайскому краю заинтересовано в подключении к системе «Инцидент Менеджмент» Центра управления регионом

Система «Инцидент Менеджмент» (ИМ) Центра управления регионом (ЦУР) Алтайского края, где оперативно аккумулируются сообщения из соцсетей о проблемах, заинтересовала ГУ МЧС по региону. Ведомство выразило желание подключиться к этому проекту, чтобы совместно с ЦУР и органами власти оперативнее и качественнее реагировать на вопросы и обращения граждан. Специалисты Центра изучают возможность такого формата взаимодействия с МЧС, информирует Центр управления регионом.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Система ИМ разработана компанией «Медиалогия» для выявления проблем, о которых граждане сообщают в соцсетях. Она дает возможность оперативно реагировать, принимать экстренные меры, давать разъяснения.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю прошел круглый стол совместно с представителями Центра управления регионом. Заместитель руководителя ЦУР Иван Фомин рассказал, как Центр работает с сообщениями граждан, взаимодействует с региональными органами власти. Специалисты обсудили, каким образом МЧС может работать с сообщениями в социальных сетях и как это поможет выявлять опасные для жизни и здоровья граждан ситуации. Кроме того, одной из важных тем обсуждения стало противодействие распространению фейковой информации в социальных сетях.

«Недостоверные сообщения о ЧП часто встречаются в соцсетях. Это могут быть домыслы, слухи, выражения опасений людей, которые быстро могут перерасти в искаженную информацию. Для решения таких вопросов ведомствам, которые всегда находятся на острие ситуации, необходимо наладить работу со СМИ, крупными пабликами и блогерами. Кроме того, спасатели могут сами рассказывать подробности тушения пожаров и устранения аварий в комментариях к постам в интернете», — поясняет Иван Фомин.

ГУ МЧС и ЦУР ранее уже начали взаимодействие. В частности, Центр управления регионом оказывал поддержку ведомству при информировании граждан о развитии паводковой ситуации, серьезных возгораниях в регионе, предупреждении о пожароопасном сезоне.

Центр управления регионом Алтайского края начал работу 20 ноября 2020 года. Подобные центры по поручению президента РФ созданы по всей стране. В первом квартале 2021 года (с 1.01.2021 по 31.03.2021) ЦУР обработал 6443 сообщения. Чаще всего жители региона информировали о проблемах с состоянием дорог – 1801 сообщение, проблемах с социальным обслуживанием – 1164, ЖКХ – 683, здравоохранением – 573, общественным транспортом – 514. Соцсети, откуда чаще всего поступает информация, – «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Инстаграм». Самые активные территории в соцсетях – Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск и Каменский район.

Катунь24