Катунь24: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с председателем правления банка «Открытие» Михаилом Задорновым

Были рассмотрены направления дальнейшего развития сотрудничества правительства Алтайского края и банка «Открытие».

Фото: Правительство Алтайского края Embedded video for Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с председателем правления банка «Открытие» Михаилом Задорновым

Напомним: соглашение о сотрудничестве региона и банка было подписано в 2019 году. Виктор Томенко и Михаил Задорнов обсудили реализацию проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере, по развитию инфраструктуры, цифровых технологий и решений.

Руководство банка «Открытие» выразило готовность принять участие в финансировании региональных проектов в сфере образования, здравоохранения и дорожного хозяйства на основе механизма государственно-частного партнерства.

«У «Открытия» накоплен достаточный опыт реализации таких проектов в разных регионах страны. Мы предложили краевому правительству поддержку в поиске инвесторов, застройщиков, экспертизе этих проектов», — сообщил Михаил Задорнов.

Виктор Томенко в ходе встречи рассказал Михаилу Задорнову о влиянии эпидемиологической ситуации на социально-экономическое развитие региона в прошлом году.

«Пришлось преодолевать целый ряд последствий, поддерживать наши предприятия, организации и наиболее пострадавший малый и средний бизнес. Участие банков, банка «Открытие» в частности, стало очень важным в получении льготных кредитов», — отметил глава региона.

Благодаря принятым мерам в 2020 году в регионе удалось сохранить базовые экономические показатели, а по некоторым из них зафиксирован прирост. Так, положительную динамику продемонстрировала пищевая и перерабатывающая промышленность.

В пиковые периоды заболеваемости коронавирусом в регионе складывалась сложная ситуация на рынке труда. В настоящее время уровень безработицы снизился, но еще не вернулся к показателям, которые были до пандемии.

«Работу мы ведем, то, что реализуют сегодня наши работодатели самостоятельно, и то, что мы реализуем через поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов, дает результат — мы видим восстановление. Думаю, что к осени, как поставил задачу президент России, с точки зрения уровня безработицы и занятости населения мы вернемся к допандемийному уровню», — подчеркнул глава региона.

Также состоялась встреча Михаила Задорнова с членами правительства Алтайского края, была рассмотрена текущая ситуация в российской экономике и прогнозы ее развития. Отмечалось, что важным направлением сотрудничества правительства Алтайского края с банком является повышение доступности и качества финансовых услуг, реализация зарплатных проектов для предприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры и муниципальных учреждений. Банк «Открытие» также готов участвовать в организации форума «Электронная неделя на Алтае», Алтайского регионального IТ-форума, реализации проектов «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление» и других.

21 мая губернатор Алтайского края и президент банка «Открытие» примут участие в официальном открытии второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Банк «Открытие» выступает генеральным партнером соревнований.

Катунь24