ГОРНЯК22 16.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Где нельзя хранить детские коляски? Рассказывает Роскачество

Горняк22
14 часов Ago

С 1 января 2021 года россиянам нельзя хранить детские коляски, мебель, велосипеды, санки и другие габаритные предметы на лестничных клетках, в тамбурах, под лестницами.   Это запрещено правилами пожарной безопасности.

Фото: pixabay.com

Нарушителей ждет штраф от 2000 до 3000 рублей или предупреждение. 

Также теперь на придомовых территориях и балконах запрещается жарить шашлык и разводить открытый огонь. Делать это можно только в специально оборудованных зонах. 

Запрещается хранить личные вещи на чердаках, подвальных и цокольных этажах и других технических помещениях, если в них изначально не спроектированы кладовые. Также эти помещения нельзя использовать в качестве мастерских.

Жильцам домов нельзя размещать на лестничных площадках и в коридорах подъезда внешние блоки кондиционеров. Запрещается ставить крупногабаритные предметы у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, крышу. 

Также запрещается заваривать люки на балконах и лоджиях, напоминает Парламентская газета.

Катунь24

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