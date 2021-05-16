Катунь24: Где нельзя хранить детские коляски? Рассказывает Роскачество

С 1 января 2021 года россиянам нельзя хранить детские коляски, мебель, велосипеды, санки и другие габаритные предметы на лестничных клетках, в тамбурах, под лестницами. Это запрещено правилами пожарной безопасности.

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Нарушителей ждет штраф от 2000 до 3000 рублей или предупреждение.

Также теперь на придомовых территориях и балконах запрещается жарить шашлык и разводить открытый огонь. Делать это можно только в специально оборудованных зонах.

Запрещается хранить личные вещи на чердаках, подвальных и цокольных этажах и других технических помещениях, если в них изначально не спроектированы кладовые. Также эти помещения нельзя использовать в качестве мастерских.

Жильцам домов нельзя размещать на лестничных площадках и в коридорах подъезда внешние блоки кондиционеров. Запрещается ставить крупногабаритные предметы у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, крышу.

Также запрещается заваривать люки на балконах и лоджиях, напоминает Парламентская газета.

Катунь24