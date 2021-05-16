Катунь24: Глава Следкома Алтайского края отчитался о доходах

Руководитель управления Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Андрей Хвостов отчитался о доходах в 2020 году. Информация о доходах появилась на сайте ведомства.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Из декларации следует, что в 2020 году глава Следкома заработал больше 4 млн рублей. Это на 360 тысяч больше, чем годом ранее. В собственности семьи Хвостова имеется две квартиры по 76 и 42 квадратных метров и гараж. Также в прошлом году у него появился второй автомобиль – Hyundai Sonata.

Жена следователя за год заработала 20 тысяч рублей.

Катунь24