Катунь24: Где в Барнауле сделать справку ребёнку в лагерь, детский сад, школу, спортивную секцию ЗА 1 ДЕНЬ и при этом сэкономить?

Наступает время, когда родители готовят своих деток к поступлению в школу, детский сад. Также наступает пора лагерей. И везде есть определённые требования по предоставлению документов, медицинских справок и прохождению медицинских комиссий. Зачастую это определённый стресс как для родителей, так и для детей. Эти недельные хождения по поликлинике по 10 раз, огромные очереди и прочие прелести.

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Но есть и другой выход: это посещение частной медицинской клиники, которое, конечно, будет быстрее, но и не бесплатно. Так, в большинстве частных клиник вы можете получить такую справку за 2-4 дня. Стоимость варьируется до следующих порогов:

Справка в лагерь, спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) – до 1400 руб.

Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) – до 8 000 руб.

Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) – до 13 500 руб.

Понятно, что в условиях текущей экономической ситуации такие расходы может позволить себе даже не каждая 5-я семья, а хочется минимизировать стресс себе и ребёнку, сделать всё быстро и за 1 день.

И такое решение есть! В Барнауле открылся филиал медицинского центра «Исида» в центре города Барнаула по адресу: ул. Пушкина, 11. Там вы можете сделать справку для своего ребёнка ЗА 1 ДЕНЬ! В одном месте пройти всех специалистов и сдать все необходимые анализы.

Каждую субботу начиная с 22 мая вы приходите в клинику, проходите всех специалистов и сдаёте анализы, а в понедельник уже без ребёнка забираете готовую справку! Вуаля! И всё готово.

И цены приемлемые:

Справка в лагерь, спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) – 500 руб.

Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) – 2 000 руб.

Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) – 3 500 руб.

Записаться и узнать подробную информацию можно по телефону в г. Барнауле: 62-20-20 или в WhatsApp: 8-913-210-34-58.

Центр находится вот здесь:

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Катунь24