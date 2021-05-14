Катунь24: ГИБДД Барнаула напоминает нарушителям о неоплаченных штрафах

Административный штраф нужно погасить не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

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О долгах по штрафам автолюбителям напоминает ГИБДД Барнаула. Если водитель не оплачивает задолженность в срок, его ждут новые санкции: двукратное взыскание неуплаченного штрафа (не менее 1 тысячи рублей), либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов, уточняет пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, при отсутствии квитанции о погашении штрафа материалы дела направляют судебным приставам.

Также ГИБДД напоминает, что информацию о неоплаченных штрафах водители могут получить на сайте госуслуг или по адресу: ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 114.

Катунь24