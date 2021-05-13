Катунь24: Губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 50 лет

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске. Пост губернатора Алтайского края он занимает с сентября 2018 года.

Фото: Антон Федотов/Пресс-служба губернатора Алтайского края

В 1993 году Виктор Томенко окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии», инженер-экономист. Трудовую карьеру начал на заводе с должности аппаратчика-гидрометаллурга 1-го разряда. Долгое время работал в структурах «Норильского никеля».

В ноябре 2001 года Виктор Томенко перешел в Заполярный филиал ОАО «ГМК „Норильский никель“» на пост заместителя гендиректора по экономике и финансам, позже — первого заместителя гендиректора. В 2004 году возглавил филиал.

На госслужбу перешел в марте 2010 года. С марта 2010 года по декабрь 2011 года был заместителем губернатора Красноярского края — заместителем председателя правительства Красноярского края.

30 мая 2018 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах избран губернатором Алтайского края.

Катунь24