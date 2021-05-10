Катунь24: Генпрокуратура вынесла представление министру здравоохранения Алтайского края

Прокуратура восстановила права страдающего редким заболеванием пятилетнего барнаульца на получение необходимых лекарств.

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Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ, рецепт на лекарство для ребёнка сначала поставили на отсроченное обслуживание, а затем и вовсе аннулировали.

По итогам проверки, главе Минздрава Алтайского края Дмитрию Попову вынесли представление в целях надлежащей организации претензионной работы с поставщиками лекарств. В настоящее время ребёнок обеспечивается препаратом.

Прокуратура предъявила в суд иск о взыскании с министерства расходов, понесённых матерью мальчика на покупку лекарства.

Катунь24