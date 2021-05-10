Катунь24: Глава региона Виктор Томенко поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны

Накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор в режиме видеосвязи пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Василием Горбуновым.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Глава региона Виктор Томенко поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны

«День Победы для нас святой, священный праздник. Мы отмечаем его с особым воодушевлением. Слова особой признательности — тем людям, кто воевал, кто прошел войну и эту Победу обеспечил. Мы перед Вами, Василий Михайлович, преклоняемся», — с такими словами губернатор обратился к фронтовику.

Василий Михайлович ушёл на фронт в 18 лет – в 1943 году. На Дальнем Востоке освобождал Маньчжурию во время войны с Японией.

Война для него окончилась на Курильских островах. За боевые заслуги он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Сейчас ветеран живёт с дочерью в барнаульском посёлке Южный. Занимается оздоровительной ходьбой, много читает и общается с молодёжью.

Катунь24