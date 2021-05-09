Катунь24: Глафира Горошница: традиции и приметы на 9 мая

В старину день 9 мая называли Глафира-горошница. В этот период жители сёл и деревень капали огороды, начинали высаживать горох и картофель.

Фото: vsyamagik.ru

Чтобы горох уродился на славу, его перед посадкой заговаривали. Для защиты гороховых всходов от заморозков, их посыпали изрубленным торфом. Под ним молодые побеги активно росли и разворачивали листочки. Когда растения окрепнут, им уже не будут страшны похолодания. Торфяная крошка защищала растения не только от низких температур, но и от птиц (кур, воробьёв и др.).

Традиции, обычаи и гадания

Приметы на 9 мая сообщают, что сеять горох нужно только при южном ветре и на растущую луну, тогда урожай точно порадует. Перед посевными работами крестьяне выходили в поле и читали специальные заговоры.

Чтобы не болеть в течение года, 9 мая нужно отведать блюдо из гороха (суп, похлебку, кашу).

В этот день наши предки встречали и чествовали ласточек. Эти птички считались хранителями домашнего очага. Верили, что если ласточка совьет гнездо и выведет птенцов неподалёку от дома бездетной пары, то скоро у супружеской четы родится первенец.

9 мая отмечается день победы советской армии над фашистской Германией. Многих людей интересует, какое количество цветов приносят на кладбище на 9 мая? На кладбище или к памятнику Великой отечественной войны следует нести чётное количество цветов (2,4,6 и т. д.), а если вы хотите вручить букет участнику боевых действий, то число должно быть нечетным.

Приметы погоды

По природным явлениям в этот день определяли погоду на ближайшее время, выясняли, каким будет урожай:

Если пение птиц напоминает кваканье лягушек, то скоро будет дождь. Сильный утренний ветер, который к вечеру ослабевает, обещает ясную и тёплую погоду на ближайшие дни. У облаков верхней части не видно – к проливному дождю с грозами. Если утром мороз, то через 7 дней, тоже будет мороз. Если эта примета дня сбывалась, то осень будет тёплой и сухой. Если березовый лист полностью развернулся, то пришло время высаживать картофель. Утро ясное и солнечное – настала пора заниматься посевными работами. Кукушка часто и громко кукует – к хорошей погоде.

Приметы и поверья

Зачастую стояла тёплая и солнечная погода 9 мая. Приметы дня помогали определить, каким будет урожай:

Если небо чистое, а день солнечный, то урожай овощей будет щедрым. Снег выпал 9 мая – к хорошему сбору гречки и обилию травы. Ещё снег в этот день обещает лёгкий год для домашнего скота. Утренняя роса – к богатому урожаю проса. Ясный день и обилие росы – к большому сбору огурцов.

Человек, рождённый 9 мая, по гороскопу Телец. Он талантлив, удачлив и сообразительный. Но, как и все мы, люди, появившиеся на свет в этот день, сталкиваются с проблемами. Трудности, выпавшие на пути, им следует встречать достойно и не дать неудачам себя сломить. В качестве талисмана именинникам этого дня подходит топаз и малахит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24