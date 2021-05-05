Катунь24: Губернатор Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Светлой Пасхи

2 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Пасхи. Они обменялись символическими подарками: глава региона преподнес пасхальную корзинку в честь светлого праздника, а митрополит — пасхальное яйцо.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края Embedded video for Губернатор Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Светлой Пасхи

Губернатор пожелал митрополиту здоровья и поделился впечатлениями от посещения Архиерейского подворья. По словам Виктора Томенко, это посещение оставило у него глубокие и серьезные эмоции. Впечатлило обилие экспозиций и то, как людям удалось собрать по крупицам и сохранить документальные свидетельства духовной жизни, охватывающие несколько столетий, отметил глава региона.

Катунь24