ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Губернатор Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Светлой Пасхи

Горняк22
7 часов Ago

2 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Пасхи. Они обменялись символическими подарками: глава региона преподнес пасхальную корзинку в честь светлого праздника, а митрополит — пасхальное яйцо.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор пожелал митрополиту здоровья и поделился впечатлениями от посещения Архиерейского подворья. По словам Виктора Томенко, это посещение оставило у него глубокие и серьезные эмоции. Впечатлило обилие экспозиций и то, как людям удалось собрать по крупицам и сохранить документальные свидетельства духовной жизни, охватывающие несколько столетий, отметил глава региона.

Катунь24

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