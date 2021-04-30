Катунь24: Гардеробщица и охранница подрались с ребёнком в кемеровской школе

Инцидент произошёл 26 апреля в одной из школ Кемерова. Информация о конфликте появилась в паблике «Инцидент Кузбасс».

Фото: кадр из видео «Инцидент Кузбасс»

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку, в ходе которой установила, что «причинами и условиями, способствующими совершению противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего, явилось неисполнение администрацией образовательной организации законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья обучающихся, а также охранником школы своих должностных обязанностей».

Охранницу отстранили от работы в школе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении вреда здоровью ребёнка.

Катунь24