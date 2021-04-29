Катунь24: Горожане возмутились состоянием памятника Шукшину в Барнауле
Фото памятника алтайскому писателю, актёру и режиссёру Василию Шукшину опубликовала в социальных сетях жительница Барнаула.
Фото: Барнаул 22
По ее словам, 3-4 недели назад на памятнике висела табличка, что памятник является объектом культурного наследия, но буквально вчера ее не стало.
На кадрах видно, что основание памятника деформировано, плиты перекошены, а между ними огромные щели.
«Это не только культурное наследие. Это памятник нашему любимому талантливому земляку, именем которого названа наша улица. И любимое место жителей района, сквер, где гуляют наши дети и внуки», — отметила женщина.