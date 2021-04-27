Катунь24: Голодные медведи появились вблизи кузбасского города

Администрация Междуреченска предупредила жителей о появлении оголодавших медведей. Животных заметили в районе Сыркашинской горы.

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«В настоящий момент у них тяжёлый период — голод. Вышли они не из любопытства, а поесть», — рассказал старший инспектор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Александр Гурылев.

Специалисты попросили местных жителей воздержаться от посещения данной местности в ближайшую неделю, а также не провоцировать животных и убирать за собой мусор, так как остатки еды могут привлечь зверей и заставить приблизиться к жилым домам.

Катунь24