Катунь24: Голосование за объекты для благоустройства в 2022 году началось в Барнауле

Сегодня, 26 апреля, началось онлайн-голосование по отбору объектов для благоустройства. В течение 35 дней – до 30 мая – барнаульцы смогут отдать свой голос за территории, которые должны быть благоустроены в следующем году.

Фото: официальный сайт Барнаула

Выбирать горожанам предстоит из 39 предложенных общественных пространств.

Принять участие в голосовании можно несколькими способами:

1. Голосование на платформе za.gorodsreda.ru

На платформе необходимо выбрать город Барнаул и ознакомиться со списком объектов для голосования.

Чтобы оставить свой голос, нужно войти через «Госуслуги» или зарегистрироваться, указав фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты; подтвердить номер телефона.

Из предложенного списка нужно выбрать общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.

2. Голосование через платформу обратной связи (ПОС)

Для голосования на платформе через личный кабинет пользователя с помощью ЕСИА потребуется подтвержденная учетная запись. Чтобы проголосовать, гражданину необходимо зайти в личный кабинет пользователя по прямой ссылке или через специальную форму (виджет общественного голосования), размещенную на главной странице сайта.

3. Голосование на официальном сайте города

Свой выбор можно сделать в специальном разделе сайта «Голосование по выбору объектов благоустройства». Предварительно изучив краткую информацию с фотографией общественных территорий из списка, нужно отметить выбранный объект для благоустройства и нажать кнопку «Проголосовать».

4. Голосование с помощью волонтера

Консультацию по вопросам голосования на платформе можно получить у волонтеров. Волонтерские пункты планируется организовать в ТРЦ «Пионер», Galaxy, а также МФЦ по адресу: пр. Ленина, 6.

Напомним, принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий можно при достижении 14-летнего возраста.

Все голоса будут иметь равный вес вне зависимости от того, каким способом проголосовал житель. По итогам голосования определят две территории, которые будут благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022 году.

Катунь24