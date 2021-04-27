Катунь24: Глава Следкома РФ взял на контроль ситуацию с аварийным жильем в Барнауле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Алтайскому краю доложить о ситуации с аварийным жильем в Барнауле.

Фото: «Катунь 24»

Также он поставил на контроль ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула при решении вопроса о переселении жителей аварийных домов.

Напомним, в Барнауле следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 293 УК РФ (2 эпизода). В жилом доме № 51 на улице 1-й Западной, признанном аварийным, вечером 5 апреля 2021 года возникла угроза обрушения конструкций. Также в апреле 2021 года в жилом доме № 54, расположенном на улице Советской армии, признанном аварийным и подлежащем сносу в 2013 году, произошло частичное разрушение наружной стены. Это повлекло угрозу обрушения кровли, жильцов срочно эвакуировали.

«Установлено, что сроки отселения жильцов из многоквартирного дома на улице Советской армии чиновниками комитета ЖКХ города не соблюдены, своевременных мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании не принято», — сообщили в Следственном комитете.

Сейчас в Барнауле аварийными признаны более 220 многоквартирных домов. Жильцы вышли на митинг с обращением к властям взять ситуацию на контроль и решить сложившуюся проблему.

Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела разобраться в сложившейся ситуации с учетом доводов граждан и установить все обстоятельства произошедшего. Он потребовал дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда.

Катунь24