Катунь24: ГИБДД задержала мужчину, напавшего с ножом на таксиста в Алтайском крае

Он попытался скрыться с места преступления, однако был оперативно задержан.

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Сообщение о нападении на таксиста поступило в дежурно-диспетчерскую службу Тальменского района сегодня, 20 апреля 2021 года, в 5:20 утра.

По предварительным данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, двое жителей Барнаула обратились за помощью к своему знакомому с просьбой отвезти их в Тальменский район. Как выяснилось, все мужчины работали водителями такси в одной и той же компании.

Когда компания приехала в населенный пункт, один из товарищей приобрел своим коллегам шашлык. Кроме того, все пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между водителями такси произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин и ударил коллегу ножом в шею.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь, его травма не представляет угрозы жизни и здоровью. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку произошелшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Катунь24