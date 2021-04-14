Катунь24: Главу района Алтайского края осудили за кражу телефона

Средство мобильной связи чиновник отобрал, чтобы не допустить распространения видео конфликта.

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В октябре 2019 года в Солонешенском районе произошел конфликт между главой муниципального образования и местной жительницей. Женщина стала вести видеозапись на телефоне, чтобы после передать материалы в СМИ. Глава района, не желая огласки конфликта, насильно забрал телефон потерпевшей и скрылся с места происшествия.

В ходе предварительного следствия, по информации Следственного комитета Алтайского края, глава муниципального образования вину в грабеже не признал, утверждая, что женщина на протяжении длительного времени провоцирует его на конфликты и оговаривает. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Катунь24