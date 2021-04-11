Катунь24: Гороскоп Близнецов благоприятен во всем, а Рыбы могут демонстрировать упрямство. Гороскоп на 11 апреля

Катунь24: Гороскоп Близнецов благоприятен во всем, а Рыбы могут демонстрировать упрямство. Гороскоп на 11 апреля11.04.2021
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 11 апреля.
Овен способен демонстрировать фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: «Чему быть, того не миновать!». Есть вероятность того, что в каких-то делах Овен может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Овну надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если сегодня он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!
Телец рискует испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Телец столкнется с потерей, или какой-то человек не оправдает его ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы ему. Звезды гороскопа советуют Тельцу поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья – это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Телец почувствует себя намного счастливее!
Гороскоп Близнецов благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет их сегодня там, где Близнецы могут на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Близнецов к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Сегодня успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одиноких Близнецов сегодня есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.
Звезды гороскопа предвещают Раку день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые сегодня, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Рак может сегодня смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт – любое судьбоносное дело в руках Рака сегодня будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?
Лев может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Льва будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что справедливость – это хорошо, но главное сегодня – не дать «слабым и притесняемым» потихоньку сесть себе на шею.
У Девы есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в ее пользу, и не исключено, что в каком-то проекте ее ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Сегодня звезды гороскопа дарят Деве энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом она может только побеждать!
Звезды гороскопа предвещают Весам день, когда от их слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Весам придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в их судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Весов немалую роль. Так что им необходимо следить за тем, что они сегодня говорят и делают: хорошие мысли и добрые дела обязательно к ним вернутся.
В общении с людьми у Скорпиона возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Скорпиона с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Скорпиону стоит поискать в общении золотую середину!
Отличный день, который подарит Стрельцу заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Стрельцу достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба – подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи – все это и многое другое может ожидать сегодня Стрельца в полном соответствии с поговоркой: «Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении».
День звезды гороскопа советуют Козерогу посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они – главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут сегодня Козерогу умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Козерог одинок, сегодня у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.
Тяга Водолея к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Водолея может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Водолей способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему – о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: сегодня Водолей может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.
Рыбы могут демонстрировать упрямство: их практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать их также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Рыбы сегодня способны горы свернуть. Гораздо хуже, если Рыбы разменяют свои могучие силы на пустячные вопросы или начнут воротить все, что им в голову взбредет. Последствия их импульсивных поступков сегодня могут оказаться разрушительнее цунами!
По материалам сайта Гороскоп 1001