Катунь24: Гадалка сообщила, что на семью жительницы Барнаула наложена порча, и не прогадала. На счёт «ясновидящей» перевелось больше миллиона рублей

Жительница Барнаула, 1986 года рождения, обратилась в полицию и заявила, что неизвестные лица похитили с её банковских карт 1 120 000 рублей.

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Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, 34-летняя горожанка решила обратиться к гадалке после начавшихся проблем в семейной жизни. На сайте она нашла объявление и позвонила по указанному номеру. Ей ответила неизвестная женщина, представившись ясновидящей Таисией. Гадалка запросила скромные 1000 рублей за свои услуги. Жительница Барнаула поверила и перевела на указанный банковский счёт нужную сумму.

Через некоторое время с ней снова связалась незнакомка и сообщила, что на семью наложена порча. Чтобы избавиться от неё, необходимо перечислить ещё 20 тысяч рублей. Женщина снова доверилась и перевела деньги.

Однако когда потерпевшая зашла в приложение банка, то обнаружила, что на неё оформлено три кредита. Денежные средства были переведены по тем же реквизитам, по которым женщина перечисляла деньги якобы за снятие порчи.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая в особо крупном размере».

Катунь24