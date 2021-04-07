Катунь24: Глава Барнаула Вячеслав Франк провел внеочередное заседание городской комиссии по ЧС

На заседании рассматривался вопрос о неотложном восстановлении аварийного дома по адресу: ул. 1-я Западная, 51.

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Первый заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Мещеряков доложил, что на территории района введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением фасадной балки жилого многоквартирного дома по ул. 1-й Западной, 51. Зона ЧС определена в радиусе 5 метров от дома.

По итогам заседания районной комиссии по ЧС принято решение направить обращение главе города о выделении финансовых средств на проведение инженерно-технического обследование дома и обеспечении работы пункта временного размещения, сообщает пресс-служба городской администрации. В настоящее время в ПВР находится 7 человек, они обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости, обеспечено дежурство сотрудников полиции и медицинского работника. Полиция осуществляет охрану правопорядка на территории дома и пункта временного размещения граждан.

Председатель комитета ЖКХ Антон Бенс сообщил, что специалисты комитета по ЖКХ совместно со специализированной организацией приступили к обследованию несущих конструкций здания. ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в настоящее время ведёт работы по отключению участка газопровода, проходящего по фасаду здания аварийного дома. Проверки планируют завершить до конца рабочего дня 6 апреля, после этого начнутся работы по восстановлению газоснабжения в отключенных домах.

Средства на проведение восстановительных работ и функционирование пункта временного размещения будут выделены из городского резервного фонда.

Вячеслав Франк также поручил организовать оперативное оповещение граждан о возможности переселения на время проводимых работ в маневренный фонд, а также воспользоваться компенсацией за аренду жилья. Комитету ЖКХ поручено подготовить заключение о техническом состоянии несущих конструкций и возможности проживания в данном доме.

Катунь24