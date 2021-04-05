Катунь24: Глазной тик может быть признаком серьёзного заболевания

Об этом рассказал невролог Рустем Гайфутдинов, передаёт «Звезда».

Фото: pixabay.com

По словам врача, одной из причин глазного тика, при котором есть ощущение, будто дёргается глаз, ​​​​может быть хронический стресс. В этом случае проблему можно решить, проконсультировавшись с психотерапевтом.

В это же время у тика может быть органическая природа.

«Однако под «маской» тика могут быть блефароспазм, лицевой гемиспазм. Нужно различать, это тик или другая история», — предупредил специалист.

Катунь24