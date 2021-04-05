Катунь24: Глазной тик может быть признаком серьёзного заболевания

Катунь24: Глазной тик может быть признаком серьёзного заболевания05.04.2021
Об этом рассказал невролог Рустем Гайфутдинов, передаёт «Звезда».
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По словам врача, одной из причин глазного тика, при котором есть ощущение, будто дёргается глаз, может быть хронический стресс. В этом случае проблему можно решить, проконсультировавшись с психотерапевтом.
В это же время у тика может быть органическая природа.
«Однако под «маской» тика могут быть блефароспазм, лицевой гемиспазм. Нужно различать, это тик или другая история», — предупредил специалист.