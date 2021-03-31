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Алтайский край

Катунь24: Глава Бийска сообщил об уходе в отставку

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

Мэр Бийска Александр Студеникин подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/studenikin_biysk

«Сегодня Дума города Бийска признала мою работу и, соответственно, работу сотрудников администрации города за 2020 год неудовлетворительной», — написал Студеникин.

Чиновник подчеркнул, что считает подобную оценку работы своей личной ответственностью, поэтому он принял решение подать заявление об отставке с занимаемой должности.

Александр Студеникин попросил депутатов освободить его от должности до 31 мая 2021 года.

Ещё по теме: Депутаты дали неудовлетворительную оценку деятельности бийских чиновников

Катунь24

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