Катунь24: Гололедица: о погоде 30 марта в Алтайском крае

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Гололедица: о погоде 30 марта в Алтайском крае30 марта 2021, 06:48

Сегодня, 30 марта 2021 года, в отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололёдные явления, метели.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололёдные явления, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура -3…+2 градуса.

В Барнауле временами небольшие осадки преимущественно в виде снега, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура -1…+1 градус.

Катунь24