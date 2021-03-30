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Алтайский край

Катунь24: Гололедица: о погоде 30 марта в Алтайском крае

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Гололедица: о погоде 30 марта в Алтайском крае30 марта 2021, 06:48

Сегодня, 30 марта 2021 года, в отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололёдные явления, метели.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололёдные явления, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура -3…+2 градуса.

В Барнауле временами небольшие осадки преимущественно в виде снега, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура -1…+1 градус.

Катунь24

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