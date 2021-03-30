Катунь24: Год назад в Алтайском крае зарегистрировали первый случай заражения COVID-19

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Год назад в Алтайском крае зарегистрировали первый случай заражения COVID-1929 марта 2021, 21:12

Тогда мало кто знал, что представляет собой эта инфекция и как она повлияет на нашу жизнь. Что изменилось в регионе за год пандемии?

Фото: Катунь 24 Embedded video for Год назад в Алтайском крае зарегистрировали первый случай заражения COVID-19

29 марта 2020 — в крае зарегистрировали первого заболевшего коронавирусом. Прошел год: с инфекцией столкнулось больше 47 тыс. человек. Титанические усилия медиков помогли спасти большинство жизней. Но в некоторых схватках COVID-19 победил: по официальной статистике, вирус забрал 1179 человек. Наибольшая нагрузка на систему здравоохранения региона была в ноябре: 2,5 тысячи вызовов скорой помощи в сутки вместо обычных 800. В крае развернули 30 ковидных госпиталей на шесть тысяч коек. Сейчас их количество сократилось в разы.

Врачи госпитализировали не всех больных ковидом. Некоторые проходили лечение на дому. На федеральные средства больше 22 тысяч пациентов в амбулаторных условиях получили бесплатные лекарства. Их доставляли добровольцы и медики. Также волонтеры помогали покупать медикаменты, продукты людям старше 65 лет, страдающими хроническими заболеваниями

Больше 1 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов ушло на закупку аппаратов ИВЛ, компьютерных томографов, реанимационных мест и другого медоборудования. Проведено 200 тыс. дистанционных консультаций болеющих ковидом на амбулаторном лечении. Власти вели модернизацию первичной медико-санитарой помощи. За прошлый год отремонтировано 85 поликлиник региона.

Сейчас в регионе ожидается третья волна коронавирусной инфекции, сообщает краевой Минздрав. Снизить негативный эффект помогает массовая иммунизация, больше 80 тыс. человек получили вакцину в медучреждениях и мобильных пунктах. Однако иммунная прослойка недостаточная. Тем не менее, как отмечает министр здравоохранения края Дмитрий Попов, опыт прошлого года позволит изменить подход к лечению других заболеваний в условиях пандемии без приостановки плановой медпомощи.

Катунь24