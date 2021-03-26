Катунь24: Губернатор Алтайского края провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство»

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Губернатор Алтайского края провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство»25 марта 2021, 16:10

Виктор Томенко, возглавляющий в Государственном совете России комиссию по направлению «Сельское хозяйство», 24 марта провел первое ее заседание в 2021 году. Основным вопросом стала реализация федерального проекта «Экспорт продукции АПК» (нацпроект «Международная кооперация и экспорт»).

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края Embedded video for Губернатор Алтайского края провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство»

В работе комиссии приняли участие 64 участника (члены комиссии, представители членов комиссии и приглашенные лица). Со стороны Минсельхоза России на связи находился заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин и директор Департамента развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Роман Чекушов.

Губернатор Алтайского края особо подчеркнул, что развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса является одним из ключевых направлений российской аграрной политики и условием для достижения национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», сформулированной в указе президента страны № 474.

За время реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» начиная с 2018 года удалось многого добиться. Объем российского экспорта продукции АПК стал рекордным в современной истории, в 2020 году превысил отметку 30 миллиардов долларов (рост объемов 120 % к уровню 2019 года, 142 % — к базовому 2017 году).

«Много факторов повлияло на такие результаты, и наша совместная работа по реализации федерального проекта, и благоприятная конъюнктура мирового рынка, и хорошие темпы развития отечественного агропромышленного комплекса. Есть обратная сторона этого процесса: высокие мировые цены стимулировали рост цен на внутреннем рынке. Это уже стало предметом особого внимания властей всех уровней, начиная с верховной власти. Сегодня принят ряд решений по регулированию экспорта зерновых и масличных культур. В какой-то степени эти решения будут сдерживать экспортную активность наших предприятий. А значит, для достижения целевых показателей нам придётся искать баланс между этими обстоятельствами», — отметил Виктор Томенко.

Он напомнил, что в соответствии с указом президента Российской Федерации к 2030 году в России необходимо обеспечить реальный рост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 % по сравнению с 2020 годом.

Для выполнения поставленной задачи будет решаться ряд важных задач с учетом лимитирующих по экспорту факторов. Сегодня сельхозтоваропроизводители и эксперты называют в их числе недостаток мер господдержки, наличие торговых барьеров, несовершенство системы ветеринарной и фитосанитарной сертификации. В то же время стратегическим приоритетом является снижение доли экспорта сырья и увеличение вывоза переработанной продукции (с высокой добавленной стоимостью).

В ходе заседания комиссии рассмотрен ряд предложений, которые позволят оптимизировать существующие механизмы стимулирования развития экспорта.

Президент Союза зернопереработчиков края Валерий Гачман выделил несколько приоритетных для зерноперерабатывающей отрасли вопросов. Он напомнил, что Алтайский край — крупнейший производитель зерна в Сибири и крупнейший производитель муки в России (11-12 % муки производимой в стране приходится на наш регион).

«Главная проблема Сибири и в том числе Алтайского края – удаленность от основных внутренних рынков сбыта, а также от портов и станций погранпереходов. Большие расстояния снижают конкурентоспособность нашей продукции. Самая серьезная и эффективная поддержка, которую мы на сегодня получили – реализация постановления правительства Российской Федерации № 1104. Благодаря этой мере поддержки границы и порты к нам несколько приблизились, но предоставляемая в рамках этого постановления компенсация провозной платы сокращена до 25 %. Этого недостаточно, наша просьба — увеличить эту поддержку. Это позволило бы не только серьезно загрузить производственные мощности, но и нарастить объемы экспорта не только мучной продукции, но и крупяной, комбикормовой», — отметил он.

В качестве предложения Валерий Гачман озвучил и необходимость проработки вопроса снижения ставок железнодорожных тарифов при транзитных перевозках российских грузов на территории Республики Казахстан с целью наращивания объемов экспорта на азиатский рынок. Кроме того, предложено включить в перечень субсидируемых в рамках постановления правительства Российской Федерации № 406 (льготная провозная плата) грузов продукты переработки зерна.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов отметил, что для достижения целевых индикаторов национального проекта «Экспорт АПК» следует сконцентрироваться на усилении конкурентных преимуществ через наращивание выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а также необходимо развивать экспорт экологически чистой продукции и других направлений таких как экспорт дикоросов.

На заседании комиссии o возможностях наращивания экспортного потенциала рассказали представители Краснодарского, Приморского краев, Ростовской и Новосибирской областей, Национального союза производителей молока и Масложирового союза России. Среди озвученных предложений: увеличение компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в рамках постановления правительства Российской Федерации от 15.09.2017 № 1104 до 50 %, пролонгация меры поддержки по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию молочных комплексов, ускорение подтверждения в МЭБ статуса благополучия по ящуру для ряда субъектов Российской Федерации, совершенствование мер поддержки производства масличных культур, формирование сбалансированной и долгосрочной таможенно-тарифной политики в части экспорта зерновых, масличных культур и продуктов их переработки и другие.

Катунь24