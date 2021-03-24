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Алтайский край

Катунь24: Гражданин Казахстана пытался дать взятку на алтайской границе

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Гражданин Казахстана пытался дать взятку на алтайской границе23 марта 2021, 18:26

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Республики Казахстан. Он подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Фото: pixabay.com

Вечером 1 марта 2021 года обвиняемый перевозил на грузовом автомобиле из Казахстана товары с признаками контрафактности. За то, чтобы избежать проверку перевозимого груза, обвиняемый попытался дать взятку сотруднику таможни в размере более 10 тысяч рублей. Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось в связи с тем, что должностное лицо принять взятку отказалось, сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Катунь24

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